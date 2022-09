Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Servicii Publice vine cu informații utile pentru cei care doresc sa obțina informații și documente de arhiva in baza actelor de stare civila. Astfel, persoanele care doresc sa obtina informații si documente de arhiva in baza actelor de stare civila intocmite pana in anul 1921, inclusiv, urmeaza…

- Imagini foarte rare, surprinse in Parcul Național Semenic – Cheile Carașului. Șase pui de lup, impreuna cu doi lupi adulți. Șase pui de lup, impreuna cu doi lupi adulți, parinții lor, au fost surprinși in timp ce se plimbau de o camera de monitorizare a faunei intr-o padure din...

- Astazi, 15 august, intra in vigoare noul embargo impus de Rusia la importul fructelor și legumelor din Republica Moldova. Excepție fac doar produsele cultivate in raioanele din stinga Nistrului. O notificare in acest sens a ajuns, saptamina trecuta, la Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor.…

- Peste 700 de de cetațeni ucraineni au fost incadrați in cimpul muncii pe teritoriul Republicii Moldova, arata ultimele date furnizate de catre Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței (ANOFM) de Munca. Din numarul total, majoritatea sint femei - 552, iar barbați - 161, transmite agora. Cei mai mulți…

- Vadim Bakatin, care a condus pentru scurt timp KGB-ul sovietic, inainte de prabușirea URSS, a murit la varsta de 84 de ani, a anunțat luni presa rusa de stat, informeaza Reuters. Bakatin a fost numit de liderul sovietic Mihail Gorbaciov in fruntea serviciului de securitate dupa ce șeful sau anterior,…

- Continua sa apara detalii despre cazul care a zguduit Japonia! De la o ora la alta apar informații noi despre atacul șocant in urma caruia fostul premier nipon Shinzo Abe a pierit, la 67 de ani, dupa ce a fost impușcat, in timp ce ținea un discurs public, in orașul Nara. Suspectul in cazul uciderii…

- Agenția Naționala pentru Sanatate Publica (ANSP) și subdiviziunile sale teritoriale asigura monitorizarea și evaluarea calitații apelor de suprafața din zonele de recreere din toata țara. Astfel, cercetarile la parametrii sanitaro-chimici și microbiologici se realizeaza din punctele fixe stabilite conform…

- Liderul AUR, deputatul roman George Simion, nu a fost lasat sa intre in Republica Moldova, vineri, aproape de miezul noptii, pentru a participa la sedinta comuna a Parlamentelor Republicii Moldova si Romaniei.