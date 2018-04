Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, declara, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca tara sa regreta ca s-a creat un "clivaj" intre Executivul si Presedintia din Romania pe tema discutiilor referitoare la mutarea ambasadei romane de la Tel Aviv la Ierusalim, dar spera ca "lucrurile…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, va fi miercuri prezent in Isreal, au precizat surse politice pentru „Adevarul“, acesta fiind invitat de premierul Benjamin Netanyahu. Tot in Israel se afla in aceste zile, intr-o vizita oficiala, si prim-ministrul Viorica Dancila, pe care Guvernul a tinuta secreta pana in…

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, a afirmat ca presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si premierul Viorica Dancila au fost invitati la Tel Aviv pentru a se intalni cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.''El merge in Israel (n.r. - presedintele Camerei Deputatilor,…

- Reacția premierului Dancila la scandalul Ambasadei din Israel: Da, am adoptat Memorandumul, va asigur ca avem responsabilitate și discernamant și vom discuta cu toate instituțiile”, a spus aceasta, vineri, dupa valul de critici aparute in spațiul public și reacția dura a președintelui Klaus Iohannis,…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca liderul PSD Liviu Dragnea nu l-a consultat inainte de a anunta relocarea Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Potrivit Constitutiei, seful statului este titularul politicii externe. Surse politice au declarat pentru Adevarul ca premierul Viorica…

- Elan Schwartzenberg, fugit din tara de peste sase ani si urmarit international, e convins ca știe adevarul despre ce relații are Liviu Dragnea in Israel. Șeful PSD a fost, de mai multe ori, și in calitate oficiala, la Tel Aviv, acolo unde s-a intalnit cu premierul statului evreu, Benjamin Netanyahu.Afaceristul…