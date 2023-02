Vizita lui Joe Biden în Polonia. Reuniunea formatului de Securitate B9, la care participă și Klaus Iohannis, începe la ora 15.00 Președintele Statelor Unite a aterizat luni, 20 februarie, la Varșovia, la ora 23.15, dupa vizita neașteptata din Ucraina . Biden a ajuns in capitala Poloniei la bordul Air Force One, scriu publicațiile poloneze Onet și Fakt . Cu același tren cu care a ajuns la Kiev, Joe Biden a trecut granița poloneza luni, in jurul orei 20.00 . In gara din Przemysl, liderul de la Casa Alba a fost preluat de serviciile de securitate. O coloana de mașini il aștepta pe președintele SUA. Joe Biden, transporta cu așa-numita Cadillac 1 Apoi Air Force One, cu președintele american la bord, a zburat la Varșovia,,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

