- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca se asteapta ca omologul sau american, Donald Trump, sa retraga SUA din acordul nuclear cu Iranul, informeaza site-ul cotidianului The Independent, citat de Mediafax.

- 'In ceea ce priveste Iranul, obiectivul nostru este clar. Iranul nu trebuie sa detina niciodata arma nucleara. Nu acum. Nici peste cinci ani. Nici peste zece ani. Niciodata', a afirmat presedintele francez, dupa ce a anuntat cu o zi inainte ca doreste sa 'lucreze' cu Donald Trump la un nou acord…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va face apel catre Donald Trump sa mentina Statele Unite active in Siria pe termen lung in cadrul unei intalniri la Casa Alba.Citește și: Tensiuni in interiorul coaliției PSD-ALDE: oamenii lui Tariceanu se considera tradați de PSD/SURSE Presedintele…

- Donald Trump si Emmanuel Macron au vorbit marti despre dorinta lor de a se ajunge la un "nou" acord cu Iranul, constatand dezacordul lor in privinta textului actual privind programul nuclear al Republicii...

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a sosit luni la Washington, intr-o vizita de stat - prima gazduita de omologul sau american, Donald Trump, de la preluarea mandatului - informeaza Reuters. Potrivit agentiilor de presa internationale, un subiect important pe care urmeaza sa il discute…