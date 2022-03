Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, ajunge vineri, 11 martie, la Bucuresti, in prima sa vizita in Romania de la preluarea mandatului.Joi, 10 martie, ea s a aflat in Polonia, iar vineri se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni.La intrevedere va participa…

- Vicepresedintele american Kamala Harris se va afla, vineri, la Bucuresti, unde se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis, pentru discutii tete-a-tete si declaratii de presa comune. Kamala Harris ajunge in Romania dupa o vizita facuta in Polonia. De asemenea, si premierul Nicolae Ciuca va fi prezent…

- Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii ajunge vineri la Bucuresti in prima sa vizita in Romania de la preluarea mandatului. Kamala Harris va discuta la Bucuresti despre urmatoarele masuri de raspuns la invazia Rusiei in Ucraina.

- Vicepreședintele american Kamala Harris, aflata intr-o vizita in Polonia, a vorbit din nou despre angajamentul SUA de a apara teritoriul NATO și pentru a sprijini Ucraina in fața invaziei ruse. E nevoie de consecințe dure pentru agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, a mai spus ea. Kamala Harris va veni…

- Administrația Prezidențiala a transmis ca vicepreședintele SUA, Kamala Harris, va discuta cu președintele Klaus Iohannis suplimentarea prezenței militare americane și a altor state NATO in Romania, “ca masura suplimentara de asigurare a securitații țarii noastre și a intregii regiuni. De asemenea, va…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, miercuri seara, cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , pentru a discuta despre situatia de securitate in Ucraina si gestionarea fluxului de refugiati din aceasta tara, anunța reprezentanții Guvernului Romaniei. Potrivit sursei citate, vizita la…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este in Romania. Discuții cu premierul și președintele Iohannis, la Cotroceni. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va intalni astazi la Palatul Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis pentru a discuta despre situatia din Ucraina…

- Aderarea la Schengen reprezinta un obiectiv important pentru Romania, avantajele posibile din punct de vedere financiar fiind enorme pentru țara noastra. Din pacate, mulți lideri de la București ignora subiectul, punctul fiind scos inopinat de pe agenda discuțiilor dintre președintele Klaus Iohannis…