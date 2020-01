Vizita istorica a unor responsabili musulmani la Auschwitz. Luni se implinesc 75 de ani de la eliberarea lagarului

Stiri pe aceeasi tema

- Responsabili musulmani si evrei au adus un omagiu joi victimelor Holocaustului, în cursul unei vizite comune apreciata ca „istorica” în fostul lagar de exterminare nazist de la Auschwitz, cu câteva zile înainte de împlinirea a 75 de ani de la eliberarea lagarului…

- Activista suedeza Greta Thunberg spune ca, desi multe voci au etichetat 2019 drept anul in care oamenii au devenit mai constienti de amenintarea pe care o presupune incalzirea globala, intelegerea fenomenului se afla inca "abia la inceput", informeaza DPA. "Am auzit multe voci spunand ca '2019…

- Fostul vicepresedinte american Joseph Biden ramane favorit pentru a reprezenta Partidul Democrat in scrutinul prezidential din SUA si, conform unui sondaj de opinie efectuat de Universitatea Quinnipiac, il poate invinge pe presedintele Donald Trump, un politician republican. In cursa pentru…

- Ziua de miercuri se anunta cruciala pentru executivul francez, care discuta reforma sistemului de pensii si a anuntat ca nu intentioneaza sa faca un pas inapoi, in ciuda protestelor masive care au cuprins Franta in ultimele zile. Reforma sistemului de pensii este una dintre masurile promise in campania…

- Duminica, 24 noiembrie, Loteria Romana organizeaza noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Conform unui comunicat de presa remis Ziare.com, la Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 16,73 milioane lei (peste…

- Militarii Batalionului 495 Protectia Fortei "Vulturii Negri" au votat la Baza Aeriana Kandahar din Afganistan, dupa ce s-au intors dintr-o misiune de patrulare, informeaza MApN. Conform BEC, la Kandahar au votat 471 romani, in vreme ce la baza din Kabul au votat 312. "Sunt cei mai…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7626 lei/euro, in crestere cu 0,18% fata de valoarea atinsa marti. Acesta este cel mai ridicat nivel din 21 mai pana in prezent. Totodata, lira sterlina a ajuns la cea mai mare valoare din 7 mai pana…

- Cand Apple a decis sa elimine butonul de pornire de pe unele modele de iPhone au aparut multi nemultumiti. Se pare ca printre acestia se numara si presedintele american Donald Trump, care a ales sa se planga de acest lucru pe Twitter. "Catre Tim: Butonul de pe iPhone era mult mai bun decat…