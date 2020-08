Stiri pe aceeasi tema

- Vizita pe care ministrul german al Muncii si Problemelor Sociale, Hubertus Heil, urma sa o inceapa joi in Romania, a fost anulata de partea germana in contextul evolutiei pandemiei de COVID – 19, potrivit unui comunicat de presa, transmis miercuri seara de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS)…

- Cea mai mare crestere zilnica de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus din ultimele trei luni a fost raportata astazi de Germania, transmite Reuters. Institutul Robert Koch (RKI) a anuntat astazi 1.226 de cazuri noi confirmate de la precedenta raportare. Aceasta crestere, cea mai mare incepand…

- Europenii pot calatori mai usor dintr-o tara in alta, incepand de luni, dupa trei luni de izolare intre frontierele lor nationale, in urma unui recul al pandemiei covid-19, relateaza AFP, conform news.ro.Insa intoarcerea la libera circulatie pe Batranul Continent se face dispersat, iar harta…

- Germania a aprobat o propunere de a interzice utilizarea lucratorilor temporari in abatoare in urma unui val de infecții cu coronavirus.Sute de persoane care lucreaza in abatoarele din Germania și Franța au fost pozitive pentru Covid-19 in ultimele saptamani. Mulți muncitori au ajuns din Romania pe…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a avut marti, la Berlin, o intrevedere cu ministrul federal al Muncii si Afacerilor Sociale din Germania, Hubertus Heil, cei doi discutand despre protectia lucratorilor sezonieri romani din fermele din Germania si semnand o Declaratie comuna…