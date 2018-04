Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mladinoiu, fostul ofițer SPP responsabil de protecția lui Liviu Dragnea, devenit partener de afaceri al fiului liderului PSD, conduce o delegație oficiala in Israel, in perioada 22-25 aprilie. Vizita, deși una oficiala, a fost ținuta la secret, singurele informații despre aceasta regasindu-se…

- Liberalii vor sa il cheme la raport in Parlament pe ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, pentru ca acesta sa dea explicatii pe tema inceperii procedurii de mutare a ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, potrivit unor surse politice.

- Bogdan Aurescu, consilier pe probleme de politica externa al presedintelui Klaus Iohannis, sustine ca decizia privind mutarea ambasadei Romaniei din Israel la Ierusalim nu poate fi luata „pripit“ si „discretionar“, dar mai ales fara consultarea tuturor institutiilor relevante, mai ales a „presedintelui…

- Inainte de a intra la Sinteza zilei, am luat cunoștința, urmarindu-l pe Liviu Dragnea la televizorul din holul studioului, de anunțul potrivit caruia Romania iși va muta Ambasada din Israel la Ierusalim.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca o decizie cu privire la mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim nu poate fi luata decat de presedintele tarii si a somat Guvernul sa renunte la orice demers institutional in aceasta directie. "Am urmarit cu…

- Ambasada Romaniei din Israel va fi mutata de la Tel Aviv la Ierusalim, potrivit unei decizii luate de guvern in ultima sedinta. Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi seara la un post tv ca decizia are o valoare istorica uriasa.

- SUA confirma mutarea ambasadei in Ierusalim in mai / Liderii palestinieni denunta un act ilegalAmbasada SUA va fi mutata din orasul Tel Aviv in Ierusalim in luna mai, cu ocazia implinirii a 70 de ani de la infiintarea statului Israel, au afirmat ieri oficiali din cadrul Administratiei Donald…

