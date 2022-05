Stiri pe aceeasi tema

SUA s-au angajat intr-o viguroasa competitie cu China cu scopul de a pastra ordinea mondiala actuala, a declarat joi seful diplomatiei americane, Antony Blinken, dezmintind orice vointa de a intra intr-un nou "razboi rece", relateaza France Presse.

Sefa diplomatiei franceze Catherine Colonna a cerut miercuri omologului sau chinez Wang Yi "acces nerestrictionat" pentru responsabila ONU, Michelle Bachelet, in cursul vizitei acesteia la Xinjiang, regiune din nord-vestul Chinei, unde Beijingul este acuzat ca desfasoara o represiune brutala impotriva…

Inaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, incepe luni o vizita in China, prima de la preluarea mandatului in 2005 si care are loc pe fondul ingrijorarilor ca ar putea fi vazuta degraba ca o aprobare a politicilor Chinei in materie de drepturi ale omului, transmite Reuters.

Presedintele Comisiei parlamentare de control al SRI, senatorul Ioan Cristian Chirtes, a afirmat, luni, ca, prin atacul intentionat impotriva civililor, "Federatia Rusa incalca din nou, in mod barbar, drepturile omului in Ucraina".

Michelle Bachelet, Inaltul Comisar ONU pentru drepturile omului, a declarat, luni, ca toate cadavrele din Bucha trebuie exhumate și identificate pentru a se asigura ca eventualele crime de razboi pot fi investigate, potrivit Sky News.

Noua ambasadoare a SUA in Germania a acuzat luni China ca ii ia partea lui Vladimir Putin in conflictul cu Ucraina, in timp ce Beijingul refuza sa condamne Rusia dupa declansarea ofensivei sale, informeaza AFP.

Oficialii din China susțin ideea ambasadorului chinez din Ucraina privind acordarea unui ajutor umanitar, dar refuza sa vorbeasca despre asistența militara despre care se crede ca a fost ceruta de ruși, anunța CNN.

Ambasadorul Republicii Populare Chineze in Ucraina, Fan Xiangong, susține ca Beijingul nu va ataca niciodata Ucraina, ci o va sprijini economic și politic.