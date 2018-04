Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila va efectua o vizita de doua zile in Israel, in cursul acestei saptamani, potrivit unor surse oficiale, citate de Mediafax.Dancila va efectua aceasta vizita dupa ce Liviu Dragnea a anuntat joi seara ca Executivul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat joi seara la Antena 3 ca Guvernul a adoptat un memorandum prin care s-a decis mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, iar acest gest are “o valoare foarte mare pentru administratia

- STIRIPESURSE.RO anunțat, in cursul zilei de miercuri, in exclusivitate, ca Guvernul a adoptat un memorandum pentru ca ambasada Romaniei la Tel Aviv sa fie mutata la Ierusalim.Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei din…

- Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim, a anuntat joi presedintele PSD, Liviu Dragnea la Antena3.

- Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim, a anuntat joi presedintele PSD, Liviu Dragnea. "Acum ceva timp eu am spus ca, din punctul meu de vedere, si Romania, dupa anuntul administratiei americane,…

- „Guvernul a adoptat un memoranum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate parea un lucru puțin important. Are valoare simbolica uriașa acest gest al nostru, in primul rand o valoare simbolica pentru un stat care are o influența…

- Liviu Dragnea, lider al PSD si presedinte al Camerei Deputatilor, a anuntat joi seara ca Guvernul a adoptat un memorandum prin care Romania incepe procedura de mutare a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.

- "Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentreu mutarea efectiva a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate parea un lucru putin important. Are valoare simbolica uriasa acest gest al nostru, in primul rand o valoare simbolica pentru un stat care are o influenta…