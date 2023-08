Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unei informari recente a Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), țara noastra a primit Decizia Comisiei Europene de aprobare a acordarii ajutorului de stat pentru culturile afectate de seceta care s-a produs in martie – septembrie 2022. Aceasta informare a ajuns acum și la Direcția…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) a anunțat ca efectueaza plațile aferente masurii de sprijin care se acorda producatorilor agricoli din sectorul cereale, in conformitate cu prevederile HG nr. 352/2023, suma autorizata la plata fiind de 99.233.407,06 lei (20.099.940,82 euro)…

- APIA acorda sprijin financiar in valoare de peste 99,2milioane lei pentru producatorii agricoli din sectorul cereale. Suma autorizata la plata este in valoare de 99.233.407,06 lei (20.099.940,82 euro) pentru un numar de 7.577 de beneficiari și se asigura astfel: – 49.616.610,77 lei (10.049.951,75 euro)…

- Peste 7.500 de producatori agricoli din sectorul cereale vor primi un sprijin financiar total in valoare de 99,23 milioane de lei, pentru compensarea cheltuielilor de depozitare in spatii proprii sau in custodie la terti a cantitatilor de grau obtinute din productia proprie a anului 2022 si inregistrate…

- Guvernul a aprobat miercuri un proiect ordonanta de urgenta pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant, in suma totala de 300 de milioane de lei, acordat producatorilor agricoli pentru unele culturi agricole infiintate in primavara anului 2022 si afectate de seceta pedologica…

- Producatorii agricoli ale caror culturi infiintate in primavara anului 2022 au fost afectate de seceta pedologica din perioada martie-septembrie 2022 vor primi un ajutor de stat sub forma de grant in suma totala de 300 de milioane de lei. Pentru un hectar de teren calamitat, suma este de doar 335 de…

- Prin actul normativ este aprobata instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producatorilor agricoli pentru unele culturi agricole infiintate in primavara anului 2022 si afectate de seceta pedologica din perioada martie – septembrie 2022, arata comunicatul de presa al Guvernului.…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producatorii agricoli de legume – fructe si cartofi. Legea merge la promulgare. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producatorii…