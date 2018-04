Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump va merge la un miting politic intr-o mica localitate dintr-o regiune industriala, refuzand sa participe la traditionalul dineu al corespondentilor de presa de la Casa Alba, o intalnire politico-mediatica pe care a evitat-o si anul trecut, relateaza AFP. …

- "Misiunea americana nu s-a schimbat. Presedintele a spus clar ca doreste ca fortele americane sa revina cat mai curand posibil", a facut cunoscut intr-un comunicat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders.Publicarea acestui comunicat intervine la cateva ore dupa ce presedintele…

- Presedintele american, Donald Trump, este un mincinos inveterat care isi supune anturajul unui cod de loialitate ce reaminteste atitudinea unui sef mafiot, afirma in memoriile sale fostul director al FBI James Comey, citat de AFP.In aceasta carte foarte asteptata din care au aparut fragmente…

- Rusia și-a retras navele din baza militara Tartus și așteapta coordonatele țintelor vizate de atacul SUA. Navele de razboi pe care Rusia le avea in portul sirian Tartus au parasit zona, a anunțat, miercuri seara, cotidianul „Kommersant”, care se bazeaza pe imagini din satelit publicate de Image Satellite…

- Donald Trump si-a anulat prima vizita in America de Sud pentru a se concentra pe raspunsul pe care SUA il vor da presupusului atac chimic din Siria, a anuntat marti Casa Alba. In acelasi timp, Emmanuel Macron a anuntat ca urmeaza sa decida raspunsul Frantei si ca, daca va decide lovituri, acestea vor…

- Presedintele american Donald Trump l-a demis pe David Shulkin, secretarul SUA pentru Veterani, in locul acestuia nominalizandu-l pe amiralul Ronny Jackson, medicul personal al liderului de la Casa Alba, informeaza site-ul postului France 24.

- Donald Trump a facut o gafa care a fost criticata de toata lumea, atat in SUA, cat și in restul lumii. Președintele a participat la ceremonia de semnare a legii prin care SUA impun taxe pentru importurile de oțel și aluminiu. In cadrul discursului pe care l-a susținut, Trump a presupus…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca va mari saptamana viitoare taxele vamale impuse importurilor de otel la 25%, iar celor de aluminiu la 10%, vizand producatori precum China, relateaza Reuters si BBC News. Intr-o intalnire cu reprezentanti ai industriei americane la Casa Alba, Trump…