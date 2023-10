Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi, marti, 10 octombrie, la Palatul Cotroceni, pe omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, care va efectua o vizita oficiala in tara noastra, a informat Administratia Prezidentiala. Astfel, potrivit Administratiei Prezidentiale, vizita, efectuata la invitatia…

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski vine, marti, intr-o vizita oficiala in Romania. Liderul ucrainean va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, premierul Marcel Ciolacu si la Parlament, cu presedintii celor doua Camere ale Legislativului, Alfred Simonis si Nicolae Ciuca. Vizita reconfirma…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi marti, la Palatul Cotroceni, pe Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in Romania, la invitatia sefului statului roman, anunta Administratia Prezidentiala. „Vizita reconfirma continuarea sprijinului…

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski efectueaza, marti, o vizita oficiala in Romania. Liderul ucrainean va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, premierul Marcel Ciolacu si la Parlament, cu presedintii celor doua Camere ale Legislativului, Alfred Simonis si Nicolae Ciuca.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va efectua o vizita de o zi in Romania. Acesta va fi primit de catre președintele Klaus Iohannis și se va mai intalni cu premierul Marcel Ciolacu, cu președintele Senatului, Nicolae Ciuca, dar și cu președintele Camerei Deputaților, Alfred Simonis. De asemenea,…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va efectua o vizita de o zi in Romania. Acesta va fi primit de catre președintele Klaus Iohannis și se va mai intalni cu premierul Marcel Ciolacu, cu președintele Senatului, Nicolae Ciuca, dar și cu președintele Camerei Deputaților, Alfred Simonis.De asemenea,…

- Potrivit sursei citate, convorbirea a avut loc joi."Discutiile au vizat situatia regionala de securitate in contextul intensificarii atacurilor Federatiei Ruse asupra unor obiective de infrastructura civila din Ucraina, situate in vecinatatea tarii noastre, descoperirea unor elemente de drona in zona…

- * Printre prioritati: masuri fiscale, pensii, legea salarizarii, jaloane PNRR Ieri, Senatul si Camera Deputatilor au inceput a doua sesiune parlamentara ordinara a anului. Cele doua Camere ale Parlamentului au fost convocate in sedinte de plen separate, de conducerile Senatului si, respectiv, Camerei…