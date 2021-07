Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Biden va anunța vineri noi sancțiuni impotriva Chinei pentru incalcarile drepturilor omului și supravegherea in masa a minoritații uigure din provincia Xianjing. Potrivit a doua surse citate de Reuters , zece companii chineze vor fi adaugate pe lista de sancțiuni economice. Luna trecuta,…

- Presedintele american Joe Biden considera ca a marcat puncte in vointa sa de a demonstra ca democratiile sunt eficiente impotriva Chinei si intentioneaza sa se intalnesca cu omologul sau chinez Xi Jinping, a nunta Casa Alba, relateaza AFP.

- Diplomatul nominalizat pentru functia de adjunct al secretarului de stat pentru Asia de Est, a promis marti ca presedintele Joe Biden va continua sa-si consolideze relatiile cu Taiwanul, fara a sustine insa clar ideea unei revizuiri a delicatelor acorduri delicate cu China in aceasta privinta, noteaza…

- Anthony Fauci solicita Chinei sa publice dosarele medicale ale unor cercetatori chinezi, care au prezentat o condiție medicala asemanatoare bolii Covid-19. Acest demers ar ușura cercetarile in ceea ce privește originea noului coronavirus, conform consilierului medical de la Casa Alba. Relațiile dintre…

- Președintele SUA, Joe Biden, a extins joi, prin ordin executiv, lista neagra a companiilor chineze care nu pot beneficia de investițiile SUA din cauza legaturilor suspectate cu armata chineza, o lista care a fost pusa în aplicare sub administrația Trump, potrivit AFP."Acest decret…

- Anthony Fauci este acum criticat de presa chineza, dupa ce ar fi spus ca nu mai este convins de faptul ca virusul provenit din Wuhan are origine naturala. „Cred ca ar trebui sa investigam in continuare ce s-a intamplat in China pana cand vom continua sa aflam, in masura posibilitaților noastre, ce s-a…

- Ministrul francez al Economiei si Finantelor, Bruno Le Maire, a avertizat marti ca viitorul Uniunii Europene depinde de asigurarea independentei sale tehnologice in fata Chinei si a Statelor Unite, care ''este esentiala pentru suveranitatea sa politica'', consemneaza agentia EFE, relateaza Agerpres.…