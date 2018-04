Vizita Angelei Merkel la Casa Albă ceva mai mult dect curtoazii la nivel nalt? Cancelarul german a plecat vineri, in vizita sa „la Trump”, cu o sarcina dificila și intr-un moment in care relațiile dintre Europa și SUA se tensioneaza pe cateva teme: taxele vamale pe aluminiu și oțel, gazul rusesc din Nord Stream 2, cheltuielile mai mari pentru aparare, conflictul sirian și acordul nuclear cu Iranul. E un moment in care se impune și o clarificare, daca SUA vor, in continuare, sa confiște poziția de lider mondial, sau lasa loc și altor „premianți”? Intr-o vizita de doua ore și jumatate nu s-a putut epuiza totul, dar se spera intr-o scanteie de consens, daca pe Trump l-ar fi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

