- Ministrul Educației Naționale (MEN), Valentin Popa, a facut noi greșeli gramaticale și de pronunție, joi, 2 august, in cadrul unei conferinte de presa in care a prezentat bilanțul celor șase luni de activitate. Cu aceeași ocazie, ministrul s-a mai exprimat și prin fraze fara coerența. Ministrul Educației,…

- Bresele aparute saptamana trecuta in digul de pe raul Tarlung, care au dus la inundarea satelor Bacel si Lunca Marcusului, au fost inchise, dar autoritatile sunt in continuare in alerta, deoarece meteorologii au emis o noua atentionare de Cod galben. Directorul Sistemului de Gospodarie a Apelor (SGA)…

- Preotul ortodox Vasile Antonie Tamaș, din Valcele, a anunțat ieri lansarea unei campanii de strangere de fonduri, alimente și alte obiecte, in sprijinul persoanelor din Bacel si Lunca Marcusului, afectate de inundațiile recente. Fenomenele hidro-meteorologice de la finele saptamanii trecute au provocat…

- Un numar de 24 de localitati din judetul Covasna au fost afectate de ploile abundente din ultimele zile, cele mai grave probleme fiind inregistrate in satele Bacel din comuna Chichis si Lunca Marcusului din comuna Dobarlau, care au fost inundate dupa ce digul de protectie de pe malul drept al raului…

- Din cauza inundațiilor, 77 de persoane sunt in curs de evacuare in Bacel, sat aparținator comunei Chichiș, și la fel și aproximativ 100 de persoane, dar și bunuri materiale și animale din Lunca Marcușului, aparținatoare comunei Dobarlau. Ultimele date ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Treizeci de gospodarii din localitatea Lunca Marcusului sunt evacuate, sambata dimineata, fiind in pericol de a fi inundate in urma crearii unei brese in digul de protectie de pe Raul Tarlung, a informat Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. Persoanele evacuate vor fi gazduite…

- Hidrologii au emis cod roșu de inundații, în aceasta dimineața, pe râurile din bazinele hidrografice Târlung – bazin mijlociu și inferior, în județele Brașov și Covasna, fenomene periculoase putând sa se produca mai ales în zona localitații Bacel, la confluența…

- Aflat in Romania inca de saptamana trecuta, Alteta Sa Regala Printul de Wales a ajuns, intr-o vizita privata, și pe meleaguri covasnene, la invitația vechiului sau prieten, contele Kalnoki Tibor. Moștenitorul Coroanei Britanice a avut parte de un program incarcat in vizita sa prin Romania. Dupa ce miercuri,…