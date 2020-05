Stiri pe aceeasi tema

- Pe 31 mai se implinște un an de la vizita Papei Francisc in Romania. In 2019, la 20 de ani de la vizita Papei Ioan Paul al doilea, inca un Suveran Pontif ne trecea pragul. Papa Francisc ajungea, timp de trei zile in trei regiuni istorice.

- Bazilica ”Sfantul Petru” va fi redeschisa, incepand de luni, dupa dezinfectare. Papa Francisc va celebra liturghia in catedrala, la altarul mormantului Sfantului Ioan Paul al II-lea pentru centenarul nasterii sale, la ora 7:00 dimineata. Va fi o slujba fara pelerini, dar cu grupul de capete religioase…

- La finalul rugaciunii „Bucura-te, regina cerului, aleluia” („Regina Coeli”) de duminica, 3 mai, Papa Francisc a indemnat credincioșii de toate confesiunile sa se reuneasca in spirit de rugaciune, post și caritate joi, 14 mai, pentru a-l implora pe Dumnezeu sa ajute omenirea spre a depași aceasta pandemie.…

- Autoritatile romane saluta gestul Papei Francisc de a dona cinci ventilatoare pulmonare si materiale medicale Spitalului Judetean din Suceava necesare pentru tratarea pacientilor infectati cu SARS-CoV-2, arata un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Potrivit MAE, initiativa Sfantului…

- "Sa ne rugam pentru cei care in aceste vremuri de pandemie fac trafic de persoane si profita de cei nevoiasi. Ne rugam ca bunul Dumnezeu sa ajunga la inimile traficantilor si ale intermediarilor si sa le induplece", a spus papa Francisc in timpul slujbei matinale oficiate in capela resedintei sale din…

- Crestinii din intreaga au spus miercuri la miezul zilei rugaciunea „Tatal nostru”, pentru a-l implora pe Dumnezeu sa opreasca pandemia noului coronavirus, la indemnul Papei Francisc, conducatorul Bisericii Catolice, relateaza Reuters.

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, in protopopiatul ortodox Blaj se desfașoara in aceasta perioada o serie de activitați de promovare a valorilor creștine și a dreptului la viața al pruncului nenascut și al mamei. Activitațile sunt realizate in cadrul…