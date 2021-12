Vizibilitate redusă din cauza ceţii pe autostrăzile A2 şi A4 Vizibilitatea este redusa, duminica, din cauza cetii, pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta pe tronsonul cuprins intre kilometri 144 si 212, precum si pe A4, pe alocuri, informeaza Centrul INFOTRAFIC, potrivit Agerpres. Citește și: CJUE arata cum poate deveni dreptul UE SUPERIOR dreptului intern național... Politistii recomanda reducerea vitezei, marirea distantei intre vehicule, folosirea corespunzatoare a luminilor si evitarea opririi pe benzile de circulatie si pe banda de urgenta. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vizibilitatea este redusa, duminica, din cauza cetii, pe autostrada A2 Bucuresti Constanta pe tronsonul cuprins intre kilometri 144 si 212, precum si pe A4, pe alocuri, informeaza Centrul INFOTRAFIC.Politistii recomanda reducerea vitezei, marirea distantei intre vehicule, folosirea corespunzatoare a…

- Politistii din cadrul IPJ Constanta au efectuat o perchezitie la domiciliul unui barbat, in varsta de 24 de ani, aflat deja in arest preventiv pentru furt calificat.In urma cercetarilor efecutate la data de 7 decembrie, politistii au ridicat, din locuinta acestuia, 8 chei mixte, 11 bidoane cu antigel,…

- Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Politiei Romane informeaza ca, pana la ora 10.00, in mai multe zone din tara se circula in conditii de ceata, care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri, izolat sub 50 de metri.

- Vizibilitatea este redusa din cauza ceții pe autostrada A3 și pe șoselele din centrul țarii. Potrivit autoritaților, duminica dimineața, traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata pe tot trons...

- Un barbat de 36 de ani, din Craiova, a fost reținut pentru ca a condus baut, fara permis și a plecat de la locul accidentului. Polițiști din cadrul Biroului Rutier Craiova au fost sesizați, ieri, ca, pe strada Brestei, din localitate, a avut loc un accident rutier. La fața locului s-au deplasat imediat…

- Sambata dimineața, vizibilitatea este redusa pe mai multe șosele din Romania din cauza ceții. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca, pe Autostrada A1 București - Pitești, traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata, care reduce vizibilitatea sub 50-100…

- Traficul se desfasoara, miercuri seara, in conditii de ceata pe Autostrada A1 Sibiu - Deva. Vizibilitatea este redusa pe alocuri sub 100 de metri, intre localitațile Sibiu – Sebeș. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier se desfasoara in…

- CIRCULAȚI PRUDENT! VIZIBILITATE REDUSA IN TRAFIC DIN CAUZA CEȚII, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane The post CIRCULAȚI PRUDENT! VIZIBILITATE REDUSA IN TRAFIC DIN CAUZA CEȚII first appeared on Partener TV .