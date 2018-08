Stiri pe aceeasi tema

- Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, a declarat vineri ca pentru Guvern este esentiala dezvoltarea si aprofundarea laturii economice a Parteneriatului...

- Parchetul General a infirmat existența unei anchete in ceea ce privește așa-numita tentativa de asasinat reclamata de Liviu Dragnea. Președintele Camerei Deputaților a spus ca incidentul a fost cercetat dar nu a precizat de care instituție. Parchetul General a infirmat existența unei anchete in ceea…

- Ministrul apararii, Mihai Fifor, este protagonistul celei mai recente gafe din seria cu care Guvernul Dancila se menține in centrul atenției. El a declarat marți seara la Antena 3 ca Romania are in baza miliara de la Deveselu rachete... balistice. Or, in baza de la Deveselu sunt rachete interceptoare,…

- Ambasadorul Hans Klemm s-a intalnit in aceasta dimineata cu viceprim-ministrul Ana Birchall pentru a trece in revista vizita de succes avuta de aceasta la Washington, unde s-a intalnit cu Secretarul de Stat Mike Pompeo si cu cel al Energiei, Rick Perry, pentru discutii care au vizat intarirea si…

- iceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, a avut, luni, 25 iunie 2018, o intalnire la Departamentul de Stat cu secretarul de stat, Mike Pompeo. Vicepremierul Ana Birchall a reafirmat importanta deosebita a Parteneriatului Strategic dintre Romania si…

- Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice, Ana Birchall, a avut marți, 19 iunie 2018, o intrevedere cu Wess Mitchell, asistentul pentru afaceri europene și eurasiatice al secretarului de stat al SUA, in contextul desfașurarii la București a celei de-a șasea sesiuni a Reuniunii…

- Reuniunea Dialogului Strategic Romania - Statele Unite ale Americii, coprezidata de Ana Birchall, vicepremier pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, si Wess Mitchell, asistent al secretarului de stat al SUA, a avut loc marti, la Palatul Victoria, agenda discutiilor incluzand…

