- Trenurile Soarelui vor incepe sa circule de vineri, in prima etapa intr-un format redus, doar pana la Constanta, a anuntat directorul general al CFR Calatori, Ovidiu Vizante, cu ocazia lansarii programului estival de transport feroviar.

