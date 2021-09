Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al CFR Calatori, Ovidiu Vizante, a anunțat joi seara ca a demisionat din functie pe motiv ca, in situatia actuala, generata de instabilitate si subfinantare, compania poate urma calea CFR Marfa.

- Pacienții cu boli cronice le cer politicienilor sa lase „mascarada politica” și sa se dedice adevaratelor probleme ale țarii. Ei atrag atenția ca actuala criza politica, prelungita, nu face decât sa agraveze situația dificila din domeniul sanatații, transmite sinteza.org. …

- Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova La propunerea Comisiei Europene, 2021 a fost declarat Anul European al Cailor Ferate. Din pacate, Romania se afla inca pe ultimele locuri in Uniunea Europeana in privința infrastructurii feroviare, a transportului feroviar de calatori și a celui de marfa. Transpunem…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la Focsani, ca, in opinia sa, situatia actuala de la CFR Calatori este cauzata de un "management dezastruos" si ca directorul companiei ar fi trebuit sa isi dea demisia imediat dupa incidentul cu trenul cu pasageri care au fost tinuti o noapte intreaga,…

- "Inainte nu era posibil sa urci pe locomotiva, in 98, 99, 2000, fara sa fii testat cu alcooloscopul. Acum se pare ca urca mecanicii dupa ce vin de la chef, direct pe locomotiva. Cazul de la Fetești este edificator in acest sens. (…) Pana la Vizante (n.r. Ovidiu Vizante, directorul CFR Calatori), ministrul…

- Vicepremierul Dan Barna considera ca directorul CFR Calatori, Ovidiu Vizante, trebuie sa fie judecat pentru rezultatele activitatii sale, nu pentru "o declaratie neinspirata si nefericita" pe care a dat-o in legatura cu un tren in care se aflau copii, blocat timp de mai multe ore in urma furtunii din…

- PSD a scris joi un comentariu critic la postarea in care premierul Florin Cițu ii cere ministrului Transporturilor, Catalin Drula sa il demita pe directorul CFR SA, Ovidiu Vizante. „Daca directorul CFR ar fi lucrat la Guvern, acum era acasa”, a scris premierul pe pagina sa de Facebook. „Daca…

- Elena Mateescu, director ANM, a vorbit despre vremea instabila din Romania, care este in prezent afectata de caldura extrema in jumatatea estica și de ploi abundente in vest. Elena Mateescu a vorbit despre prognoza perioadei urmatoare, dar și despre codurile de vreme rea ce s-au abatut asupra Romaniei. …