- Krystsina Tsimanouskaya, atleta din Belarus care a cerut ajutorul autoritaților japoneze dupa ce a fost rechemata in Belarus inainte de incheierea competiției este in continuare in Tokyo, in siguranța, au confirmat organizatorii Jocurilor Olimpice. Cehia și Polonia au anunțat ca sunt dispuse sa-i ofere…

- O atleta din Belarus a fost scoasa din lotul țarii sale și dusa cu forța la aeroportul Haneda din Tokyo pentru a fi trimisa acasa, dupa ce a criticat antrenorii pe Telegram, scrie digi24.ro.

- Krystsina Tsimanouskaya, atleta bielorusa care a cerut ajutorul autoritaților japoneze dupa ce a fost rechemata in Belarus inainte de incheierea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, a primit viza umanitara in Polonia, potrivit unui anunț al ministrului adjunct al afacerilor externe din Polonia, Marcin Przydacz.

- Atleta din Belarus care a refuzat ordinul oficialilor echipei sale de a se retrage din competiția olimpica și de a zbura acasa este in siguranța, fiind in prezent plasata sub protecția poliției japoneze.

- Bielorusa Krystsina Tsimanouskaya (24 de ani) a fost chemata de urgența in țara de la Tokyo, dupa declarațiile critice facute la adresa regimului de la Minsk. Atleta a refuzat sa se urce in avion. Krystsina Tsimanouskaya este o alergatoare de viteza din Belarus. Cursele favorite sunt cele de 100m și…

- Atleta belarusa Kristina Timonovskaia a declarat ca a fost fortata sa-si suspende participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo si sa paraseasca Japonia dupa ce si-a criticat federatia nationala pe retelele de socializare, a relatat duminica AFP. ''Cer ajutorul Comitetului International Olimpic,…