Vivre se extinde in Grecia si depaseste 3 milioane de comenzi de la infiintare

- Banca Europeana de Investitii (BEI) acorda un imprumut de 68 de milioane de euro producatorului de aparate electrocasnice Arctic pentru finantarea constructiei unei fabrici de mare capacitate axata pe productia de masini de spalat in localitatea Ulmi, judetul Dambovita, a anuntat vineri compania,…

- O situația de rasu-plansu a fost depistata la magazinul Lidl de pe strada Carpaților, de catre comisarii de la Protecția Consumatorului. Probabil multinaționala, pe principiul ca la romani merge și așa, au scos la vanzare nectarine „Made in Romania”, chiar daca țara de proveniența nu este foarte clara.…

- eMAG a investit 63 de milioane de euro anul trecut in patru direcții principale, pentru a susține dezvoltarea rapida ca hub regional de ecommerce: angajați (2 milioane), logistica (10 milioane), tehnologie (27 milioane) și dezvoltare internaționala (24 milioane). In 2018, eMAG deruleaza investiții de…

- Romania produce 5,8 milioane de tone de deseuri pe an, cu o medie de 272 de kilograme pe an pe cap de locuitor si cu o rata de colectare de doar 82,3%, arata studiul Waste Atlas, publicat de organizatia D-Waste.

- Munca in administratia publica poate veni cu multe presiuni si dezavantaje. Un lucru insa compenseaza cu certitudine: concediile. Vara, funcționarii publici participa la așa-zisele cursuri de formare, adevarate vacanțe pentru ei și familiile lor, in zone turistice din țara. Pe parcursul anului, in perioade…

- Prețurile autostrazilor din Bulgaria sunt relativ mai scazute decat in Europa, a explicat ministrul dezvoltarii regionale Nikolay Nankov. El a menționat ca costul mediu pe kilometru al autostrazii din Bulgaria din 2000 este de 3,1 milioane de euro, in Serbia - 5,5 milioane de euro, in Romania - 6,3…

- Bulgaria construiește cele mai ieftine autostrazi din Europa, a spus ministrul bulgar al Dezvoltarii Regionale. Nikolay Nankov a precizat insa ca, in pofida costurilor reduse, calitatea autostrazilor din țara vecina este una buna, relateaza novinite.com . Potrivit cifrelor, bulgarii platesc de doua…

- Presedintele Patronatului Roman din Industria de Morarit si Panificatie ROMPAN, Aurel Popescu, a declarat joi, la Expozitia Internationala GastroPan de la Targu Mures, ca evaziunea fiscala in panificatie, in Romania, depaseste 40%, el mentionand ca fenomenul este prezent si in alte tari din Europa,…