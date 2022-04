Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Samsung, Huawei, Motorola, OPPO, acum si Vivo intra pe piata telefoanelor pliabile, odata cu debutul lui Vivo X Fold. Terminalul are un ecran intern de 8 inch si unul extern de 6.53 inch, iar formatul sau e similar cu cel al lui Samsung Galaxy Z Fold 3. Are totusi o camera mult mai puternica si…

- Samsung a anuntat pe 17 martie 2022 telefoanele midrange de generatie noua Samsung Galaxy A53 5G si Galaxy A33 5G, dar a trecut pe sub radar si noul Samsung Galaxy A73 5G. El a primit doar o confirmare a existentei, fara o prezentare detaliata, desi marcheaza o premiera: primul telefon Galaxy A cu camera…

- Xiaomi a tinut pe 15 martie un eveniment important, in cadrul caruia a prezentat variantele globale ale telefoanelor Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro si Xiaomi 12X, plus purtabile . Smartphone-urile au fost lansate in China la final de an 2021 si acum sunt gata sa ajunga pe piata internationala, inclusiv in…

- Apple a tinut pe 8 martie 2022 un eveniment oficial in cadrul caruia a prezentat colectia de primavara-vara de produse hardware. Vedeta a fost iPhone SE 2022 aka iPhone SE 3, dar a debutat si o noua tableta iPad Air, plus un Mac Studio si monitor 5K. Hai sa vedem ce ne rezerva telefonul de buget. A…

- ZTE nu a mai asteptat pana la MWC 2022 pentru a isi lansa flagshipul, prezentand lumii noul telefon flagship Nubia Z40 Pro pe 25 februarie. Telefonul este o colectie de tehnologii de top, in frunte cu incarcarea magnetica wireless. Are si ecran de 144 Hz si procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Telefonul…

- Oppo a tinut un eveniment important de lansare pe 24 februarie, inaugurand seria Oppo Find X5. Ea include atat flagshipul companiei, Oppo Find X5 Pro, cat si versiunea sa mai mica, Oppo Find X5, dar si un Oppo Find X5 Lite, care nu e altceva decat un Oppo Reno 7 5G rebranduit. Find X5 si Find X5 Pro…

- OPPO are planificat un eveniment important in data de 24 februarie , atunci cand va debuta seria Find X5, dar si prima sa tableta, OPPO Pad. Ea a primit un teaser azi, la pachet cu o serie de specificatii scapate online. Terminalul va avea variante gri si mov. Spatele are o tonalitate duala, cu o abordare…

- Xiaomi a lansat global pe 26 ianuarie seria Redmi Note 11. Ea include 4 modele: Redmi Note 11 Pro 4G, Redmi Note 11 Pro 5G, dar si Redmi Note 11 4G si Redmi Note 11S. Aceste din urma doua modele sunt cele mai accesibile din gama, dar camerele lor nu sunt deloc de neglijat. Primul are o camera de 50…