vivo anunţă tableta Pad Air, cu ecran de 144 Hz şi procesor Snapdragon 870 vivo a anuntat o noua tableta, una high midrange cunoscuta ca Pad Air. Poate fi privita ca o tableta de gaming, prin prisma procesorului Qualcomm Snapdragon 870 si a ecranului LCD cu refresh rate ridicat. E vorba despre un refresh rate de 144 Hz. Vivo Pad Air serveste ca o versiune mai lite de vivo Pad 2, care a debutat in aprilie. vivo Pad Air vine cu o baterie de 8500 mAh cu incarcare la 44W. Ecranul are diagonala de 11.5 inch si rezolutie de 2800 x 1840 pixeli, cu refresh rate de 144 Hz si aspect 3:2. Camera selfie de 5 megapixeli este integrata in muchia laterala a tabletei. Procesorul Qualcomm… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

