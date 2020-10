Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce George Burcea a vorbit despre relația lor, care a inceput la Ferma, Viviana Sposub rupe tacerea și face și ea dezvaluiri neașteptate. Cei doi nu iși fac inca planuri, chiar daca sunt foarte indragostiți.„(…) George Burcea a fost cel mai tare partener de Ferma, iar acum este colegul meu de apartament.…

- George Burcea a efectuat și cel de-al doilea test, așteptand in izolare rezultatul. Actorul și-a anunțat atat familia, cat și prietenii cu care a intrat in contact in ultimele zile. Starea sa de sanatate este una buna, acesta avand simptome usoare, cum ar fi o durere de cap, in urma cu cateva zile.…

- Dupa ce și-au adus acuzații reciproce la testimonialele de la „Ferma. Orașeni vs. Sateni”, George Burcea muta scandalul cu Andreea Antonescu in mediul online. Dupa ce Andreea Antonescu a facut mai multe comentarii dure la adresa lui George Burcea in cadrul emisiunii „Ferma”, actorul a dat carțile pe…

- Viviana Sposub a trecut prin momente grele in cadrul show-ului „Ferma” de la Pro TV! Prezentatoarea TV a facut un atac de panica și a fost nevoia de intervenția echipei medicale pentru a o calma. Viviana Sposub a trait clipe de coșmar la filmarile de la „Ferma”. Pe o ploaie torențiala, intr-o casa…

- George Burcea și Viviana Sposub sunt doi dintre concurenții de la Ferma. Aceștia s-au apropiat mult in timpul emisiunii, iar la finalul unui duel, bruneta de la Pro tv l-a sarutat de ramas bun, pe actor. De cand a avut loc momentul, fanii i-au urmarit permanent pe conturile de socializare. Iata ca,…

- Viviana Sposub a parasit „Ferma” joi seara și și-a luat ramas bun de la George Burcea cu un sarut pasional, spre incantarea colegilor lor și a fanilor. Actorul a vorbit despre relația lor și a promis sa o caute cand va ajunge acasa. George Burcea și Viviana Sposub au oferit un moment emoționant in…

- ”Cantonata” la ”Ferma” (Pro Tv), focoasa brunet facuta celebra de scheciurile fostului sau iubit care inca fac deliciul internauților noștri și ajunsa la ”Vorbește lumea”, s-a sarutat la fimarile reality show-ului sus amintit cu un alt burlac in curs de divorț. Este vorba de actorul George Burcea, care…

- Insa, acum, cei doi par straini. Lumea vorbeste ca s-au desparțit, la fel de discret cum și-au inceput relația. Viviana de la Ferma și vlogger-ul Ionuț Rusu nu se mai urmaresc reciproc pe rețelele sociale, semn ca intre cei doi s-a produs o ruptura definitiva. „Da, suntem impreuna. Nu ne dorim…