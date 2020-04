Stiri pe aceeasi tema

- Platforma de streaming video Disney+ a ajuns deja la 50 de milioane de abonati platitori in lumea intreaga, la cinci luni dupa lansarea sa in Statele Unite si la doua saptamani dupa debutul ei in Europa, informeaza AFP. "Suntem onorati ca Disney+ este apreciata de milioane de persoane…

- Banca Transilvania, Mobexpert, Bitdefender si eMAG lanseaza platforma "Doneaza pentru linia intai", pentru a ajuta medicii si personalul sanitar, precum si politistii, armata si jandarmii, care depun eforturi in aceste zile in lupta pentru viata contra pandemiei COVID-19. Conform unui comunicat remis,…

- "Acesta este scenariul pesimist in cazul in care nu se iau masuri sau acestea masuri sunt insuficiente. Pe masura ce castigam mai multa experienta, cu atat mai mult aceste scenarii raman dar nu se vor materializa. Fara actiune riscam milioane de decese. Dar daca facem ceva putem evita acest scenariu",…

- Raluka se afla in autoizolare, la fel ca toata lumea, insa are un mesaj pentru toți cei care o urmaresc. In cadrul emisiunii „ Vorbește lumea “ de la Pro TV, Raluka a transmis un mesaj prin video call și a povestit cum arata o zi din viața ei, acum, ca toata lumea trebuie sa stea in casa. Iata ce a…

- TICHETE DE MASA SI VOUCHERE DE VACANTA. In prezent, 5% dintre angajatii din mediul privat utilizeaza platforma BenefitOnline.ro. ”Sumele alocate de companii pentru beneficiile angajatilor au ajuns anul trecut la 227 de milioane de lei (aproximativ 48 milioane de euro), fata de 114 milioane de lei,…

- Antrenorul FC Dinamo, Dusan Uhrin, s-a aratat nemultumit de criticile ce i-au fost aduse lui si clubului de catre fundasul Laurentiu Corbu, care a parasit formatia "alb-rosie" pentru Chindia Targoviste dupa ce si-a pierdut locul de titluar, potrivit news.ro.''Nu stiu din ce cauza nu am mai…

- Bilanțul imbolnavirilor cu coronavirus este in creștere, semn ca nicio țara nu este cu adevarat pregatita sa faca fața celor mai recente provocari medicale. Și autoritațile de la noi fac plan de acțiune in eventualitatea in care acest virus ar ajunge in Romania.

- Toyota Motor a anunțat ca va rechema 3,4 milioane de vehicule din toata lumea, din cauza unui defect electronic care poate duce la nefuncționarea airbag-urilor in accidente, relateaza Reuters, conform Mediafax.Acțiunea include 2,9 milioane de vehicule vindute pe piața americana și privește…