- Costin Ștucan vine cu o noua emisiune marca GSP LIVE, in aceasta dimineața, de la 09:01. Invitat este medicul echipei Corona Brașov, Marius Capra, implicat intr-un scandal vizand dopajul, anchetat de autoritați dupa ce folosit terapia prin laser intravenos la echipa de handbal. Urmarește emisiunea pe…

- Costin Ștucan vine cu o noua emisiune marca GSP LIVE, in aceasta dimineața, de la ora 09:01. Invitat este antrenorul Florin Motroc, iar cei doi vor discuta despre situația actuala din fotbalul romanesc: noi cazuri de COVID la CFR, Craiova se impune la Botoșani și e tot mai aproape de titlu, iar la Dinamo…

- Costin Ștucan il are invitat pe Adrian Vasile (37 de ani), antrenorul echipei CSM București Cei doi vor discuta despre ultimele noutați legate de echipa de handbal CSM București, wild-cardul de Liga Campionilor primit de echipa bucureșteana, problemele din handbalul romanesc, dar și povești din cariera…

- Costin Ștucan vine cu o noua ediție marca GSP LIVE, in aceasta dimineața, de la ora 09:01. Invitat este Neluț Roșu, fotbalist care a trecut pe la Gaz Metan, Chiajna, CFR Cluj sau FC Botoșani. Cei doi vor discuta despre mai multe episoade din intreaga cariera a jucatorului. Urmarește emisiunea pe site…

- Costin Ștucan vine cu o noua emisiune marca GSP LIVE, in aceasta dimineața, de la 09:01. Invitat este fostul secund al celor de la Gaz Metan Mediaș, Flavius Boroncoi, care a intrat de curand in conflict cu conducerea clubului. Tehnicianul acuza clubul de discriminare in cazul mai multor juniori. Totul…

- Costin Ștucan vine cu o noua emisiune GSP LIVE, in aceasta dimineața, de la 09:01. Invitat este Vladimir Cohn (73 de ani), fostul acționar al lui Dinamo. Urmarește emisiunea pe site și pe pagina de Facebook a Gazetei.

- Costin Ștucan vine cu o noua emisiune marca GSP LIVE joi dimineața, de la ora 09:01. Invitat in aceasta dimineața este antrenorul celor de la Grasshopper Zurich, Zoltan Kadar, fost jucator in Liga 1, la Universitatea Cluj și Dinamo. Pe final de cariera, mijlocașul a evoluat și in Elveția, pentru Schaffhausen…

- Costin Ștucan vine cu o noua emisiune marca GSP LIVE, in aceasta dimineața, de la ora 09:01. Invitat este fostul manager sportiv al celor de la FCSB, Narcis Raducan. Cei dor vor discuta despre reluarea fotbalului romanesc, perioada recenta petrecuta la FCSB, dar și despre mai multe episoade din perioada…