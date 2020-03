Stiri pe aceeasi tema

- Meciul FCSB - Universitatea Craiova, programat in aceasta seara, pe Arena Nationala, se va disputa fara spectatori, a anuntat clubul craiovean."Le multumim suporterilor nostri anticipat pentru atmosfera pe care ar fi creat-o in aceasta seara pe Arena Nationala, regretam faptul ca nu ii vom…

- FCSB și CS Universitatea Craiova se intalnesc duminica, de la 20:30, pe Arena Naționala. Meciul va fi arbitrat de Istvan Kovacs (35 de ani). Comisia Centrala a Arbitrilor a decis ca Istvan Kovacs sa arbitre derby-ul etapei secunde din play-off. „Centralul” din Carei a condus și Craiova - FCSB 0-1,…

- Un conflict a izbucnit, luni, la ProX, intre directorul sportiv al CFR Cluj, Bogdan Mara, si presedintele CS Universitatea Craiova, Sorin Cartu, legat de greselile de arbitraj de la meciul oltenilor cu Gaz Metan Medias.

- Alexandru Chipciu (30 de ani) a revenit duminica seara in Liga 1, evoluand 82 de minute in victoria reușita de CFR Cluj in deplasare cu CS Universitatea Craiova, scor 2-0. La final, mijlocașul le-a raspuns contestatarilor echipei lui Dan Petrescu, care acuza stilul de joc defensiv al campioanei. „Avem…

- Sorin Carțu, președintele clubului Universitatea Craiova, a afirmat ca lotul echipei pe care o conduce este unul "foarte bun, competitiv", astfel ca gruparea olteana nu ar trebui sa piarda niciun meci in aceasta componența, anunța MEDIAFAX."In general, este un lot foarte bun, un lot competitiv.…

- FCSB ocupa locul 27 in ierrahia all time, peste cluburi imense ca PSG (poziția 29) sau Manchester City (locul 44). Celelalte echipe romanești sunt clasate astfel: Dinamo - 69, CFR Cluj - 110, FC Universitatea Craiova - 217, FC Arges - 235 și Rapid - 219. BOMBA in conflictul FCSB - Armata.…

- Sorin Carțu, președintele Universitații Craiova, a declarat ca este foarte surprins ca Bogdan Vintila a anticipat sistemul de joc al Craiovei, in partida din etapa 22 a Ligii 1, scor 0-2.”Din punctul meu de vedere, Pițurca a ales perfect sistemul de joc. Ideea lui Piți a fost super. Pe mine…

- De remarcat ca Politehnica Iasi se afla pe locul 7 in clasament, fiind singura echipa din top zece care nu castigat niciun titlul de campioana sau cupa a Romaniei. 1. FCSB: 40,9- 2. Dinamo: 13,7- 3. CS Universitatea Craiova: 8,8- 4. CFR Cluj: 7,4- 5. Steaua: 4,8- 6. Rapid: 4,7- 7. Poli Iasi: 2,8- 8.…