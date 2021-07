Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul județean de minifotbal pentru old-boys „Trutzi" a continuat și saptamana aceasta, cu meciuri din faza a doua a intrecerii. In play-off, ierarhia e condusa de Vivendi și Las Vegas, cu maximum de puncte, insa trebuie remarcat parcursul excelent din acest sezon al baieților de ...

- Saptamana aceasta s-au disputat primele meciuri ale fazei a doua din cadrul Campionatului Județean de minifotbal pentru old-boys „Trutzi". In play-off, Vivendi a debutat cu o victorie categorica, avandu-i pe foștii mari fotbaliști Dorin Goian și Daniel Balan printre marcatori, Kangen ...

- S-a incheiat prima parte a ediției a XV-a a Campionatului de minifotbal pentru old-boys „Trutzi". In urma rezultatelor inregistrate in sezonul regulat, formațiile clasate pe primele trei locuri in cele doua grupe, este vorba de Las Vegas, Picanteria Interconti, Eco Optic, Vivendi, ...

- Saptamana a treia a Campionatului Județean de minifotbal pentru old-boys „Trutzi" a fost perturbata de precipitațiile abundente, din acest motiv fiind amanat duelul dintre Concordia și Artra Autobest HQ. Cel mai neplacut moment a fost produs insa de accidentarea lui Petru Razlog, ...

- In Tauții Magherauș (grupa A) și in Baia Mare (pe terenul Topitorul Ferneziu, grupa B) s-a desfașurat turneul Campionatului Județean U13 (copii nascuți in 2008 și mai mici), ediția 2020/2021. Echipa CS Minaur, pregatita de Sorin Sabou, s-a impus in toate meciurile disputate și s-a calificat in finala.…

- Echipele locale de rugby CSM Bucovina Suceava și RC Gura Humorului incheie turul Diviziei Naționale de Seniori (DNS), sambata, 12 iunie, cu meciuri acasa, in fața propriilor suporteri. Va fi finele unui tur destul de lung, cu opt meciuri jucate de fiecare echipa, meciuri relativ multe avand in ...

- Penultima etapa din La Liga se joaca astazi, toate meciurile desfașurandu-se de la aceeași ora. Atletico Madrid, Real Madrid și Barcelona continua, astfel, batalia pe muchie de cuțit pentru titlu. Atletico Madrid - Osasuna, Barcelona - Celta Vigo și Bilbao - Real sunt cele trei meciuri cu implicații…

- Dupa un parcurs perfect pana acum, Pobeda Dudestii Vechi a facut un pas gresit. De fapt CS Comlosu Mare a reusit un meci excelent si s-aimpus pe terenul „bulgarilor”. A fost 1-0 pentru comloseni, care s-au impus prin golul marcat de Dacian Birza in repriza secunda. Invingatorii au inceput campionatul…