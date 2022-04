Stiri pe aceeasi tema

- Jador este unul dintre artiștii momentului in Romania! Ei bine insa, acesta se pare ca nu canta doar la marile evenimente sau in cubluri, ci inclusiv la Filarmonica Banatul din Timișoara. Ce-i drept, nimeni nu se aștepta la așa ceva, insa marele anunț a fost facut public chiar pe site-urile de socializare…

- Ramasa fara stadion, fara o sala polivalenta de mari dimensiuni, inundata zilnic cu miros de cauciuc ignorat de Garda de Mediu, Timișoara mai da o dovada ca renumele de Frunce ramane o amintire indepartata. Cu doar un an de a fi Capitala Culturala Europeana, Timișoara va gazdui un concert de manele…

- Binecunoscutul artist american Marco Mendoza va susține un concert in Timișoara joi in 14 aprilie, evenimentul fiind inclus in cadrul turneului sau european, alaturi de el urmand sa evolueze Tommy Gentry (Gun) – chitara și Kyle Hughes (Bumblefoot) – tobe. Marco Mendoza și-a inceput cariera muzicala…

- Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin”, care, in cei aproape 60 de ani de existența s-a facut remarcat prin repertoriul alcatuit din muzica renascentista europeana, cea bizantina și lucrari contemporante romanești, devenind o emblema a muzicii corale camerale a carui faima a depașit…

- Liceul de Arta „Ion Vidu” din Timisoara, organizeaza un concert simfonic susținut de elevii merituoși, care se va desfașura sambata, 26 martie, de la ora 18, la Sala „Mihai Perian” a liceului.

- Amatorii de muzica fado vor avea parte de un concert extraordinar in prima zi a lunii martie la Timișoara. Artistul portughez stabilit de mai multi ani la Arad, a participat la concursul Vocea Romaniei și a ajuns in țara noastra la 25 de ani, ca angajat al unei multinaționale. A ramas aici fiindca si-a…

- Scena muzicala rock din Timișoara s-a imbogațit recent prin apariția unui nou grup, care s-a nascut in vremuri care au schimbat din temelii toate aspectele vieții cotidiene. E vorba de Garaj Project, o trupa de adolescenți care a luat naștere la sfarșitul anului trecut in urma unui workshop organizat…

- „Teatrul Național iși continua misiunea și este aTeNT la Om, la cel din sala și la cel de pe scena. Cei doi – unul in sala, unul pe scena – formeaza perechea, echilibrul comunicarii, al creației, al intalnirii. Apropiați-va mai mult de Oamenii de pe scena, citindu-le gandurile, motivațiile, preocuparile…