- Polițiștii de la Serviciul Rutier Timiș au dat peste 500 de amenzi șoferilor indisciplinați, noaptea trecuta, in județ. Sancțiunile ajung la 150.000 de lei. Aproape 100 de polițiști au participat la razia organizata pe teritoriul județului. „Au fost verificate 1.487 de autovehicule, fiind reținute un…

- In luna mai, polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranța Rutiera din cadrul Poliției Locale Pitești au aplicat un numar de 163 sancțiuni contravenționale in valoare de circa 30.000 lei. Cele mai multe sancțiuni au fost acordate pentru parcare/staționare neregulamentara. De asemenea, agenții de…

- In weekend, politistii rutieri au actionat pe raza intregului judet. Au aplicat peste 600 de amenzi și au retinut 45 de permise de conducere. In perioada 12-14 iunie, politistii rutieri din Timiș au fost pe strazi pentru combaterea cauzelor generatoare de accidente. Oamenii legii au constatat 15 infracțiuni…

- Polițiștii doljeni au aplicat, in ultimele 48 de ore, aproape 200 de amenzi pentru incalcarea normelor rutiere. Sancțiunile au fost date in urma unor acțiuni facute de polițiștii de la rutiera pentru prevenirea producerii de accidente de circulație. ”Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat…

- Polițiștii de la Serviciul Rutier din Timiș au actionat ieri pe raza intregului judet. Au dat aproape 250 de amenzi șoferilor indisciplinați. Au scos radarele pe strazi și in 24 de ore au suspendat noua permise de conducere pentru depașirea limitelor de viteza. Polițiștii au aplicat intr-o singura zi…

- Polițiștii și jandarmii au aplicat amenzi de 190.000 de lei, in 24 de ore, celor care au incalcat Ordonanța Militara nr. 3. In județul Timiș, in cursul zilei de 5 mai, polițiștii au aplicat 91 sancțiuni contravenționale in valoare de 167. 000 lei pentru nerespectarea masurilor de restricționare a circulației,…

- Sancțiuni de peste 250.000 lei au aplicat polițiștii și jandarmii, in Timiș, celor care nu au respectat restricțiile de circulație. In județul Timiș, in cursul zilei de 26 aprilie, polițiștii timișeni au aplicat 189 sancțiuni contravenționale in valoare de 240.660 lei pentru nerespectarea masurilor…

- Sancțiuni de peste 130.000 de lei date de polițiști in urma acțiunii desfașurate luni in cartierul Kuncz, dar și in alte zone defavorizate in care sunt comunitați de romi, in județul Timiș. Polițiștii i-au amendat pe cei care au incalcat restricțiile de deplasare.