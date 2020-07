Stiri pe aceeasi tema

- Peste 500 de amenzi au imparțit, in acest weekend, polițiștii de la Rutiera, șoferilor indisciplinați care circulau pe soșelele din județul Timiș. Mai bine de 300 de sancțiuni au fost date pentru viteza excesiva. De vineri și pana duminica, polițiștii au constatat 8 infracțiuni și au dat 517 amenzi,…

- Șeful Postului de Poliție Pușcași a fost prins baut la volan, potrivit informațiilor obținute, in exclusivitate de Vremea Noua. Agentul Ouatu Virgil se afla, 1n cursul dupa amiezii de joi, in satul Oprișița, comuna Poienești, cand a fost tras pe dreapta de colegii lui de la Rutiera. Omul legii a fost…

- Polițiștii de la Serviciul Rutier Timiș au dat peste 500 de amenzi șoferilor indisciplinați, noaptea trecuta, in județ. Sancțiunile ajung la 150.000 de lei. Aproape 100 de polițiști au participat la razia organizata pe teritoriul județului. „Au fost verificate 1.487 de autovehicule, fiind reținute un…

- Polițiștii doljeni au aplicat, in ultimele 48 de ore, aproape 200 de amenzi pentru incalcarea normelor rutiere. Sancțiunile au fost date in urma unor acțiuni facute de polițiștii de la rutiera pentru prevenirea producerii de accidente de circulație. ”Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat…

- Politistii salajeni au continuat activitatile pentru prevenirea faptelor antisociale, mentinerea ordinii publice, dar si pentru identificarea persoanelor care nu respecta prevederile Ordonantelor Militare.

- Politistii efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, fata de patru șoferi care au fost depistați in timp ce conduceau desi se aflau sub influenta bauturilor alcoolice. Articolul Cazurile de șoferi bauți la volan…

- Polițiștii de la Serviciul Rutier din Timiș au actionat ieri pe raza intregului judet. Au dat aproape 250 de amenzi șoferilor indisciplinați. Au scos radarele pe strazi și in 24 de ore au suspendat noua permise de conducere pentru depașirea limitelor de viteza. Polițiștii au aplicat intr-o singura zi…

- La data de 01 mai a.c., ora 02.41, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Adjud au depistat un tanar de 18 ani, din comuna Homocea, in timp ce conducea pe raza localitații o autoutilitara, avand permisul de conducere suspendat. In cauza a fost intocmit dosar penal. La data de 1 mai a.c., ora…