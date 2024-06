Vitezomani depistați de polițiștii argeșeni. Ce sancțiuni au fost aplicate In ziua de 26 iunie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Rutier Pitești au depistat un tanar, de 21 de ani, din Curtea de Argeș, care conducea un autoturism pe DN 7C, pe raza localitații Bascov, fiind inregistrat de aparatul RADAR cu viteza de 130 de km/h. Ca urmare a abaterii, conducatorul auto a fost sancționat […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele acțiuni de amploare ale polițiștilor prahoveni au vizat orașele Ploiești, Baicoi, Valenii de Munte și Urlați, dar și drumurile naționale din județ. Activitațile au fost desfașurate atat pe linia prevenirii accidentelor rutiere, cat și a faptelor savarșite cu violența. In acest context, au fost…

- Astazi, polițiștii au oprit pentru verificari 185 de mașini care circulau pe drumurile din județ. Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 45 de sancțiuni contravenționale, in valoare de peste 10.000 de lei. „In cursul zilei de astazi, politistii din cadrul Serviciului Rutier Bistrița-Nasaud,…

- In perioada 08 – 12 mai a.c., polițiștii maramureșeni au desfașurat ample activitați ce au avut drept scop creșterea gradului de siguranța rutiera, depistarea și luarea masurilor legale fața de cei care pun in pericol siguranța participanților la traficul rutier. In cele 5 zile de acțiune, polițiștii…

- Joi, efectivele Poliției Orașului Dragomirești, impreuna cu polițiștii subunitații teritoriale Bogdan Voda au executat o acțiune pentru depistarea și tragerea la raspundere contravenționala a celor care nu respecta normele rutiere in vigoare, axata in principal pe depașirea limitei legale de viteza.…

- Ieri, efectivele Poliției Orașului Dragomirești, impreuna cu polițiștii subunitații teritoriale Bogdan Voda au executat o acțiune pentru depistarea și tragerea la raspundere contravenționala a celor care nu respecta normele rutiere in vigoare, axata in principal pe depașirea limitei legale de viteza.…

- Ieri, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu specialiști D.S.V.S.A. Bistrița-Nasaud, au efectuat controale si verificari de specialitate la mai multe persoane juridice și persoane fizice autorizate, fiind descoperite numeroase nereguli. „Acțiunile au urmarit prevenirea…

- BLOCADA la Botoșani: Peste 300 de sancțiuni contravenționale aplicate de polițiști in ultimele 24 de ore Polițiștii botoșaneni au organizat in ultimele 24 de ore nu mai puțin de 3 acțiuni punctuale, in cadrul planului de activitate BLOCADA, acționand in sistem integrat, impreuna cu jandarmii și au…

- CARAȘ-SEVERIN – Cireașa de pe tort a fost amenda pe care a primit-o un biciclist surprins circuland baut prin Caransebeș! Oamenii legii au fost, saptamana trecuta, cu ochii pe conducatorii de biciclete și trotinete electrice, aceștia fiind trecuți prin filtrul legislației rutiere, accentul fiind pus…