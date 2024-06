Stiri pe aceeasi tema

- Compania CFR SA anunța ca, in perioada 21 - 23 iunie 2024, viteza de circulație a trenurilor, care tranziteaza județele aflate sub incidența noilor avertizarii de Cod portocaliu și Cod roșu, va fi in continuare adaptata la condițiile meteo de temperaturi deosebit de ridicate pentru aceasta perioada.

- Viteza de circulatie a trenurilor care tranziteaza judetele aflate sub incidenta noilor avertizari de Cod portocaliu si Cod rosu de canicula va fi adaptata la conditiile meteo de temperaturi deosebit de ridicate pentru aceasta perioada, de 38 – 39 de grade Celsius in aer, a anuntat vineri CFR SA. Potrivit…

- Viteza de circulatie a trenurilor care tranziteaza judetele aflate sub incidenta noilor avertizari de Cod portocaliu si Cod rosu de canicula va fi in continuare adaptata la conditiile meteo de temperaturi deosebit de ridicate pentru aceasta perioada, de 38 - 39 de grade Celsius in aer, a anuntat vineri…

- CFR SA anunta ca in perioada 21 - 23 iunie viteza de circulatie a trenurilor in zonele aflate sub incidenta codurilor rosu și portocaliu de canicula va fi redusa cu 20-30 de km/h fata de cea normala, ceea ce va duce la prelungirea duratei de parcurs a anumitor trenuri.

- CFR SA anunta ca in perioada 21 – 23 iunie viteza de circulatie a trenurilor in zonele aflate sub incidenta codurilor rosu si portocaliu de canicula va fi redusa cu 20-30 de km/h fata de cea normala, ceea ce va duce la prelungirea duratei de parcurs a anumitor trenuri. ”Compania…

- CFR Calatori anunța ca s-au aplicat restrictii de viteza trenurilor ca urmare a temperaturilor ridicate. Operatorul feroviar avertizeaza și ca instalațiile de climatizare risca sa nu funcționeze in vagoane.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis noi avertizari Cod portocaliu de inundatii valabile in urmatoarele ore pe rauri din judetele Brasov, Neamt si Bacau. Ca urmare a precipitatiilor inregistrate in ultimele ore si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe…

- Luni, Centrul INFOTRAFIC al Inspectoratului General al Poliției Romane a anunțat noi restricții de circulație pe Autostrada Transilvania. Mai exact, centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca astazi, 27 mai, in intervalul orar 12.00 – 16.00, traficul va fi restricționat…