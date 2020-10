Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, polițiștii rutieri au depistat un barbat de 35 de ani, din municipiul Tecuci, in timp ce conducea un autoturism pe DN2 E85, cu viteza de 218 km/h. La data de 10 octombrie a.c., in jurul orei 9:00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier al Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea…

- Puțini jucatori din naționala mai lucrasera cu Mirel Radoi, doar aceia pe care el i-a avut și la „tineret”. Cei care nu s-au mai antrenat sub comanda lui au ramas impresionați: „Chiar e foarte tare! E corect, direct și foarte curajos!”. Radoi a debutat cu un rezultat slab, 1-1 acasa cu Irlanda de Nord,…

- Directia Rutiera din IGPR a desfasurat, miercuri, intre orele 14,00 si 18,00, o actiune pentru siguranta traficului rutier pe autostrada A2, sensul catre Constanta, 54 de soferi fiind prinsi ca au depasit regimul legal de viteza. IGPR precizeaza ca toti cei depistati au fost sanctionati cu amenda, iar…

- Un barbat in varsta de 40 de ani din Bucuresti a decedat miercuri seara dupa ce autoturismul pe care il conducea a fost lovit de un camion al carui sofer nu a adaptat viteza de mers intr-o curba deosebit de periculoasa si a intrat pe sens opus, anunța AGERPRES."In aceasta seara, pe DN 6, intre…

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 36.691 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, se arata in bilantul transmis pe 18 iulie. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.865 au fost externate, dintre care 22.488 de pacienți vindecați și 2.377 de pacienți asimptomatici, externați…

- Brazilia a depasit pragul de 2 milioane de contaminari cu noul coronavirus, iar India a trecut de 1 milion de cazuri de infectare , dupa ce in ambele tari numarul cazurilor s-au dublat in mai putin de o luna potrivit BBC.