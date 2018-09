Stiri pe aceeasi tema

- Reima Kuisla, un om de afaceri finlandez, a fost surpins recent de politia finlandeza circuland cu 103 km/ora intr-o zona cu limita de viteza stabilita la 80 km/ora. Pentru aceasta incalcare a codului rutier, Kuisla s-a ales cu o amenda de circulatie de 54.

- Politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane au depistat, saptamana trecuta, 63 de persoane care conduceau cu viteze de peste 180 km/h, cea mai mare viteza fiind inregistrata pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta,

- Triplul campion de raliuri al Angliei, Mark Higgins, a stabilit un nou record de viteza pe Transfagarașan, "cel mai spectaculos drum de munte din lume", cum l-au poreclit cei de la celebra emisiune Top Gear....

- Pentru creșterea gradului de siguranța rutiera in randul participanților la trafic si ca urmare a neregulilor constatate in ultimele 72 de ore, politistii rutieri au aplicat 365 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 157.535 de lei si au retinut, in total, 46 de permise de conducere.

- Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Drobeta Turnu-Severin au depistat in aceasta dupa-amiaza un tanar in varsta de 19 ani, din Glogova, Gorj, in timp ce conducea pe b-dul.I.C.Bratianu din municipiu un autoturism cu o viteza de 117 km/h! Sancțiune contravenționala și reținerea…

- Un barbat de 48 de ani din Galati a fost prins, de politistii de la circulatie in timp ce circula cu masina cu viteza de 212 kilometri la ora pe DN 25, el fiind amendat cu 1.450 de lei, iar permisul i-a fost suspendat pentru 90 de zile, scrie News.ro.Politistii de la circulatie au depistat…

- Politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Poliției Romane au depistat, saptamana trecuta, 69 de persoane care conduceau cu viteze de peste 180 km/h. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 276 km/h, pe autostrada București-Brașov. In perioada 11 – 17 iunie, politistii Brigazii Autostrazi…

