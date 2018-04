Stiri pe aceeasi tema

- Un batran de 66 de ani, din Vrancea, a fost la un pas de moarte dupa ce doi tineri l-au batut cu bestialitate intr-un pasaj de Brasov. Pe imaginile surprinse de o camera de supraveghere se vede un batranul cade pe scari, apoi este luat la bataie, fiind lovit cu pumnii si picioarele in cap si in abdomen.…

- ”31 martie. Spitalul Judetean Ploiesti, Centru primiri urgente. O batrana adusa cu ambulanta si lasata in sala de asteptare. Orele trec fara ca personalul medical sa-i acorde atentie. Cineva ii da o banana batranei, apoi niste tineri ii aduc o sticla cu apa minerala si un pahar de plastic si o ajuta…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de catre reprezentantii Casei Nationale de Pensii, conducerea Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca a dispus reanalizarea dosarului medical al pacientei Farcas Elena-Marinela. "Comisia Superioara intrunita…

- Explicatia detaliata a nasterii prin cezariana. Numarul de operații de cezariana este foarte mare in Romania, fața de restul Europei. Medicul Radu Botezatu a fost invitatul Dianei Munteanu și al lui Florin Ristei, la "Prietenii de la 11" și a oferit toate detaliile pe care orice viitoare mama trebuie…

- Asadar, sambata s-a iesit din nou in strada. Impotriva PSD-lui, considerat o adevarata "ciuma rosie" de catre protestatari, daca ne luam dupa ce scria pe pancarte, impotriva coruptiei, impotriva modificarilor aduse legilor justitiei si, mai nou, impotriva celor aduse Codului fiscal. Nu am avut chiar…

- In cursul anchetei epidemiologice derulate de DSP, s-a stabilit ca doi dintre cei 13 copii diagnosticati in acest an cu rujeola au fost spitalizati in aceeasi perioada sau in zile apropiate cu copilul din Mitocul Dragomirnei, iar sora unui alt copil care a fost internat a contactat, de asemenea,…

