Viteză năucitoare pe o șosea din Brăila. Ce amendă a primit șoferul care a fost prins cu 201 km/oră Un sofer a a batut recordul de viteza inregistrat pe soselele din judetul Braila. Politistii rutieri l-au surprins pe acesta cu aparatul radar in timp ce rula cu o viteza de nu mai puțin de 201 kilometri la ora. Viteza amețitoare pe o șosea din Braila. Ce amenda a primit șoferul care a fost prins […] The post Viteza naucitoare pe o șosea din Braila. Ce amenda a primit șoferul care a fost prins cu 201 km/ora appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

