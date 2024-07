Viteza medie a Internetului a crescut în 2023 Utilizatorii de Internet din Romania au inregistrat anul trecut o viteza medie de download de 587 Mbps pentru Internetul fix prin cablu, in crestere cu aproximativ 10% comparativ cu 2022, si o viteza medie de upload de 548 Mbps, in crestere cu 20%, conform statisticilor elaborate de ANCOM pe baza testelor efectuate in cadrul platformei Netograf. Se remarca si o crestere semnificativa a vitezelor medii de transfer in retelele fixe prin WiFi, de la 135 Mbps in anul 2022 la 156 Mbps in 2023 pentru download, si de la 111 Mbps la 126 Mbps pentru upload. De asemenea, in ceea ce priveste Internetul mobil,… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania poate trimite, in mai putin de sase luni, cu SpaceX, un roman in spatiu, dupa 50 de ani, daca luam aceasta decizie la nivel national, a declarat, ieri, Pavel Popescu, vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii (ANCOM), in deschiderea celui mai mare festival de…

- Romania poate trimite, in mai putin de 6 luni, cu SpaceX, un roman in spatiu, a declarat, luni, vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii (ANCOM), Pavel Popescu, citat de Agerpres.

- Romania poate trimite, in mai putin de sase luni, cu SpaceX, un roman in spatiu, dupa 50 de ani, daca luam aceasta decizie la nivel national, a declarat, luni, Pavel Popescu, vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii (ANCOM).

- Romania poate trimite un roman in spațiu, cu SpaceX, peste circa sase luni, a anunțat luni Pavel Popescu, vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii (ANCOM).

- Romania poate trimite, in mai putin de sase luni, cu SpaceX, un roman in spatiu, dupa 50 de ani, daca luam aceasta decizie la nivel national, a declarat, luni, Pavel Popescu, vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Declarația sa a fost facuta in deschiderea…

- Seful Executivului a gazduit, luni, si ceremonia de semnare a Memorandumului de Intelegere pentru cooperare in domeniul comunicatiilor electronice intre Romania si Qatar, parafat de presedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, Valeriu Stefan Zgonea, si presedintele…

- Utilizatorii de internet din Romania au inregistrat anul trecut o viteza medie de download de 587 Mbps pentru internetul fix prin cablu, in crestere cu aproximativ 10% comparativ cu 2022, si o viteza medie de upload de 548 Mbps, in crestere cu 20%, conform statisticilor elaborate de ANCOM pe baza testelor…

- Reprezentantii USR au condamnat intentiile Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) de a crea o „Militie a Internetului” sub pretextul ca implementeaza Regulamentul privind o piata unica pentru serviciile digitale (DSA), adoptat la nivel european. „Romania, la…