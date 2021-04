Stiri pe aceeasi tema

- Digi Romania este un important jucator pe piața de telefonie mobila in ultimii ani. Deși inca in teste au in acest moment și internet pe mobil folosind tehnologia 5G. Abonații au pe anumite abonamente acces la noua tehnologie, dar și la tehnologiile deja existente 3G și 4G. Conform datelor oficiale…

- In primavara anului 2019, Volvo ne anunța ca toate noile modele din portofoliu vor fi limitate la 180 de km/h din motive de siguranța. "Viziunea noastra este ca nimeni nu ar trebui sa iși piarda viața, sau sa fie ranit grav, intr-un model nou Volvo," spuneau atunci mai marii companiei. Masura a intrat…

- Se modifica traficul rutier din statiunea Mamaia Masurile vor intra in vigoare avand in vedere debutul sezonului estival si cresterea numarului de turisti care vor tranzita statiunea Mamaia. Pe intreaga perioada a sezonului estival, viteza maxima admisa in statiunea Mamaia este de 50 km ora, semnalizata…

- Grupul auto francez Renault SA a raportat joi o scadere de 1,1% a veniturilor, pana la 10 miliarde de euro, in primul trimestru, chiar daca numarul total de vehicule vandute la nivel global a crescut cu 1,1% pana la 665.038 de unitati in primele trei luni ale acestui an, a informat proprietarul Dacia…

- Daca va grabiți sa ajungeți la mare, la munte, sau catre o alta destinație, trebuie sa aflați inainte cat de scumpe sunt, de fapt, amenzile pentru depașirea vitezei legale in 2021. In funcție de viteza pe care o aveți, amenzile pot varia de la 290 de lei pana la 1.300, iar pe langa asta, va alegeți…

- Dr. Oetker publica Obiectivele de Sustenabilitate Proiectele Cartei Sustenabilitații Dr. Oetker ruleaza deja la viteza maxima Dr. Oetker și-a asumat intotdeauna responsabilitatea și cauta sa mențina o activitate sustenabila ca parte integranta a ADN – ului sau corporativ. Compania și-a unit acum obiectivele…

- Vanzarile de autoturisme noi au scazut in Romania cu aproape 40% in primele doua luni ale acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2020, conform datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA). Pe piata nationala, dupa ce, in ultimele patru luni ale anului 2020, au fost…

- • A treia generație a modelelor de succes a ajuns la Dedeman Automobile • Dacia propune un design nou, un stil mai atragator și mai contemporan și echipamente noi • O motorizare ECO-G eficienta și economica și cele mai noi motorizari pe benzina Cu cea de-a treia generație a modelelor Logan, Sandero…