VITEZA EXCESIVĂ ȘI CONDUCEREA AGRESIVĂ, SANCȚIONATE DE POLIȚIȘTI In perioada 24 – 30 aprilie 2023, polițiști rutieri au acționat pentru prevenirea accidentelor rutiere și au executat actiuni punctuale, in zonele și pe tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat. In acest context, polițiștii rutieri au acționat pentru obiectivele stabilite la nivel național, urmarind respectarea prevederilor referitoare la conducerea agresiva, folosirea telefonului mobil, semnalizarea [...] Articolul VITEZA EXCESIVA ȘI CONDUCEREA AGRESIVA, SANCȚIONATE DE POLIȚIȘTI a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

