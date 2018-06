Stiri pe aceeasi tema

- Serotonina este un hormon foarte important, deoarece influențeaza radical starea de spirit a unei persoane. Acesta controleaza, de asemenea, nivelul tensiunii arteriale. Serotonina este alcatuit dintr-un aminoacid – Triptofan. Triptofanul se obține din alimente, care este apoi transportat la creier.

- Specialiștii in frumusețe sunt fascinați de beneficiile rejuvenative ale terapiei cu saruri de aceea au inclus in tratamentele faciale sarea de bucatarie sub toate formele ei. In timp ce nutriționiștii ne avertizeaza cu privire la riscurile consumului de prea multa sare, exista situații in care micile…

- Alimente precum țelina, ardeiul gras, varza, conopida și multe altele poți mânca indifent de cantitate. Acestea sunt foarte sanatoase și, mai mult decât atât, nu te îngrași de la ele.

- Un adult care are un IMC (indice de masa corporala) cuprins intre 25 și 29,9 este considerat supraponderal și un adult care are un IMC de 30 sau mai mare este considerat obez. Cu toate acestea, exista mai multe metode naturale de prevenire a afecțiunii, care s-au dovedit eficiente. Iata ce…

- Incredibil de simplu si util, iata sapte trucuri sa pastrezi alimente proaspete, fie ca e vorba de pâinea sau capsunele care mucegaiesc, de bananele care se înnegresc sau de carnea care capata un aspect respingator.

- Exista foarte mulți factori care pot declanșa depresia și numeroase explicații in ce o privește. Comunitatea medicala considera depresia o afecțiune misterioasa, ea afecteaza nu doar mintea omului, merge mai adanc, pana in sufletul acestuia. Daca ai o astfel de stare sau cunoști pe…

- Stilul de viata este cel care ne defineste, astfel, sanatatea si frumusetea noastra reies din cateva obiceiuri zilnice care ne sunt benefice sau, din contra, ne dauneaza. Fiecare dintre noi isi doreste sa prelungeasca cat se poate frumusetea tineretii, tenul radiant si lipsa semnelor lasate de vreme.…

- Alimentația este esențiala, cand vine vorba de sanatate. Insa un om sanatos este acela care se simte bine și este fericit. Iar aceasta stare de bine este influențata de alimentele pe care noi le consumam. Somonul. Oamenii care mananca de 2, 3 ori pe saptamana alimente bogate in Omega-3 au cele mai slabe…