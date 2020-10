Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii a depașit pragul de 200.000 de decese cauzate de coronavirus, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins, scrie Agerpres. „COVID va fi a treia cauza de deces in acest an in SUA, mai mult decat accidentele, accidentele vasculare cerebrale si Alzheimer", a scris pe Twitter…

- Filmarile pentru „Elvis”, lungmetraj al lui Baz Luhrmann, cu Tom Hanks in distributie, vor fi reluate curand in Australia, a anuntat cineastul, potrivit Variety, citata de news.ro.Dupa izbucnirea pandemiei si dupa ce Hanks a fost diagnosticat cu Covid-19, in luna martie, productia Warner Bros. a…

- Ziarul Unirea OFICIAL| CREȘTERE a INFECTARILOR in ALBA! 29 noi CAZURI, in județ, in ultimele 24 de ore. Lista LOCALITAȚILOR din care provin noile cazuri de COVID-19 Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, miercuri, 9 septembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat…

- Romanii care vor sa calatoreasca peste hotare in aceasta perioada trebuie sa țina cont de restricțiile impuse de mai multe țari din cauza pandemiei de Covid-19. De aceea trebuie sa consulte site-ul Ministerului de Externe de unde pot afla informațiile oficiale actualizate in timp real cu privire…

- Buletinul Informativ AMDM a publicat astazi informații cu privire la medicamentele autorizate in luna august de Comisia Medicamentului pe langa Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, incluse in Protocolul clinic național provizoriu „Infecția cu coronavirus de tip nou (Covid-19)”.

- Ministerul Sanatații este obligat sa actualizeze protocolul de tratament pentru COVID-19, dupa ce nici OMS nu mai susține folosirea a doua medicamente controversate, unul pentru efectele severe adverse (Kaletra), altul pentru dovezile nesemnificative ca imbunatațește starea pacienților (Plaquenil).…

- Autoritațile recomanda cetațenilor romani sa evite deplasarile in strainatate daca acestea nu sunt esențiale și sa se informeze in permanența in legatura cu statele sau zonele in care sunt impuse restricții de calatorie in contextul pandemiei de COVID-19. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reaminteste…

- Romania se afla pe lista tarilor care au comandat un eventual vaccin anti Covid-19, susține șeful Departamentului pentru Situații de Urgența. Raed Arafat a explicat, insa, in mod public faptul ca un antidot nu va rezolva instantaneu problemele provocate de pandemia de coronavirus.