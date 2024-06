Vitamina D pe timpul verii. Este bine sau nu să o luăm? Greșeală pe care mulți o fac, fără să știe Problema cea mai mare este ca exact razele de soare care ne-ar ajuta cu o buna sinteza sunt cele pe care le ocolim: cele de la pranz, care sunt si cancerigene in raport cu pielea. Deci cumva suntem in impasul in care razele care ne-ar ajuta de fapt pot fi si rele, a explicatmedic primar diabetolog și nutriționist Adrian Copcea.In absența expunerii la soare, alimentația nu ne ajuta aproape deloc, pentru ca vitamina D nu se prea regasește in alimente.Concluzia specialistului este ca e posibil ca si vara sa avem deficit de vitamina D ce poate fi corectat cu suplimente, la fel ca in sezonul rece. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

