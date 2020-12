Vitamina D, aliat anti-COVID-19 In ultimele luni s-a discutat constant despre rolul vitaminei D in contextul pandemiei de SARS-CoV-2. Motivul pentru care se acorda o mare importanța elementelor ce țin de prevenția acestei afecțiuni – distanțare fizica, igiena, administrare profilactica a diverse vitamine și minerale – este faptul ca nu exista inca un tratament considerat universal vindecator. In plus, va mai dura cel puțin cateva luni pana cand vaccinarea anti-COVID-19 va putea fi realizata la nivel mondial. O alimentație sanatoasa și un stil de viața echilibrat, bazat pe o activitate fizica regulata reprezinta elemente cheie… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

