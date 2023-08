Vitamina cu rol important în starea mentală. Persoanele cu deficit pot fi predispuse la depresie Aceasta vitamina are un rol foarte important asupra starii psihice și emoționale, spun medicii. Deficitul de vitamina D este cea mai slab diagnosticata și netratata carența nutriționala din lume. Studiile recente au aratat o prevalența ridicata a deficitului de vitamina D la pacienții cu tulburari psihice, incluzand depresia. Ulterior, acestea au afirmat importanța screeningului pentru deficitul de vitamina D la pacienții cu depresie. Legatura dintre deficitul de vitamina D și depresie rezulta din rolul vitaminei D asupra dezvoltarii creierului, plasticitații sinaptice, dezvoltarii neuronale… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Vitamina D este foarte importanta pentru organism, in special pentru reglarea starii emoționale, dar nu numai. Este, de asemenea, importanta in fixarea calciului. Pe de alta parte, deficitul acestei vitamine este considerat cel mai slab diagnosticat.

- Corpul nostru poate produce vitamina D atunci cand pielea noastra este expusa la lumina soarelui. Insa, cat de mult timp ar trebui sa stam la soare pentru a ne asigura ca avem un nivel adecvat de vitamina D?Vitamina D și SoareleSoarele emite raze ultraviolete B (UVB), care atunci cand intra in contact…

