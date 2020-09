Vitamina care prelungește viața Savanții de la Institutul american Buck din Novato au descoperit ca vitamina D are capacitatea de a prelungi viața omului cu cel puțin o treime. Rezultatele cercetarilor au fost publicate in revista „Cell Reports". Biologii au efectuat experimentele pe viermi nematozi (rotunzi), deoarece procesele de imbatrinire in organismul acestora decurg aproape ca la om. In cadrul experimentelor savanții au d Citeste articolul mai departe pe noi.md…

