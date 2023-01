Vitamina C, de multe ori perceputa ca un panaceu datorita rolurilor importante pentru sanatatea intregului organism, joaca un rol esențial in protecția și imbunatațirea aspectului și calitații pielii. Rolul vitaminei C in sanatatea pielii a fost luat in considerare inca de la descoperirea sa in anii 1930, iar cercetarea in acest domeniu inca este de actualitate. Activitatea antioxidanta a vitaminei C a facut-o un candidat excelent ca factor de protecție impotriva radiațiilor UV. Deși nu sunt foarte multe studiile științifice care sa demonstreze ferm eficacitatea vitaminei C in ingrijirea pielii,…