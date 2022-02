Stiri pe aceeasi tema

- Liderul de la Minsk, Alexandr Lukașenco, a confirmat ca Ucraina a fost lovita din Belarus cu 2-3 rachete. „Asta pentru ca ultimii au instalat 3-4 divizii de rachete in apropierea graniței. Acum din partea Belarusului rachete spre Ucraina nu zboara, nu este necesar”, a declarat acesta astazi, in fața…

- Razboiul dintre Rusia si Ucraina se desfasoara in mai multe zone ale tarii din estul Europei, atat prin lupte propriu-zise cat si la nivel psihologic. Din nordul Peninsulei Crimeea, apar informatii cu privire la un convoi de blindate rusesti, care ar fi traversat podul din Herson, invaluit de fum, spre…

- De la inceputul invaziei ruse in Ucraina, in urma cu doua zile, au fost omorați 198 de civili, printre care și doi copii. Totodata, au fost ranite peste 1.100 de persoane dintre care 33 sunt copii, potrivit ministrului ucrainean al Sanatații, Viktor Liash

- Rusia ar fi dezvoltat un plan multiplu ce vizeaza ocuparea capitalei Kiev, scopul final fiind schimbarea actualei conduceri de stat cu una pro-rusa și imparțirea țarii in doua, dupa modelul postbelic al Germaniei. Planul Rusiei de a ocupa Kievul, potrivit surselor jurnaliștilor de la Ukrainska Pravda…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a anunțat ca Romania cere activarea Articolului 4 din Tratatul NATO. Acesta presupune un sistem de consultare intre aliații NATO, in cazul in care o tara se considera amenintata. Solicitarea facuta de Romania vine in contextual inviziei declansate in aceasta dimineata…

- Imagini cu situația disperata din Ucraina, dupa momentul declanșarii invaziei din partea Federației Ruse, au inceput sa “curga” pe platformele de socializare și in presa internaționala. Parlamentarii ucraineni au votat legea marțiala. Disperați, mulți cetațeni din Kiev se ascund in metroul din capitala…

- Colectivul medicilor veterinari din Suceava este in doliu dupa ce unul dintre cei mai vechi colegi care era inca in activitate a incetat din viata, la varsta de 75 de ani. Doctorul Florin Cojocaru era medic de-o viata, mai exact din 1974. Desi la varsta lui multi colegi sunt la pensie de mult el continua…

- Uniunea Europeana discuta cu Statele Unite și Marea Britanie despre o posibila noua runda de sancțiuni economice împotriva Rusiei, dar luni nu va fi luata nicio decizie, a declarat Josep Borrell, cel mai înalt diplomat al blocului comunitar, citat de Reuters. UE, împreuna cu…